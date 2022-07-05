Игровой автомат Crazy Monkey (Обезьянки)

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Игровой автомат Crazy Monkey (или «Крейзи Манки», «Сумасшедшая обезьяна» по имени Вайлд) – это популярный и увлекательный способ не только развлечься, но и быстро получить реальный денежный выигрыш. Обезьяна на фоне пяти барабанов с картинками знакома всем, кто хотя бы раз заходил на сайт любого онлайн-казино или игровых автоматов.

Казино с игровым автоматом Крейзи Манки

Характеристики слота Crazy Monkey

Разработка компании Igrosoft очень проста и не требует мощного ПК или смартфона. Интуитивно понятные правила и лаконичный дизайн – как раз для быстрой игры на деньги. За слот говорит его результативность: игрок выигрывает в более чем 95% розыгрышей.

Суть Crazy Monkey при игре в казино состоит в следующем. Игроку дается 5 барабанов с нанесенными на них изображениями на тему джунглей: бананы, ананасы, бабочки, змеи, львы, черепа и даже наковальни. Есть и другие символы, с которыми можно получить больше выгоды.

При нажатии на кнопку «Старт» барабаны крутятся и выдают новое положение символов. Если в ряд становятся 3 одинаковые картинки, игрок получает выигрыш. При отсутствии таких совпадений баланс игрока , видимый на этом же экране, обновляется.

Игроку дается возможность выбрать количество прямых и ломаных линий, на которых отслеживается появление одинаковых изображений. Чем больше взято таких линий, тем больше шанс забрать выигрыш с очередного спина.

У Crazy Monkey много достоинств:

не нужно скачивать или устанавливать плагины, получить деньги можно онлайн;

поменять используемое количество линий можно перед любым спином;

денежный расчет ведется не напрямую, в кредитах;

наличие не только основных спинов на случайное сочетание символов – есть еще бонусные розыгрыши, в которых можно самому выбрать картинку;

игра ведется вручную, возможен так называемый «автоматический» режим – когда после его активации игровые действия происходят без участия игрока.

Если играть в «Крейзи Манки» в автоматическом режиме, процесс пойдет в 2 раза быстрее. Используется эта опция обычно для упрощения и для того, чтобы освободить руки, к примеру, для еды – выигрыш получается буквально сам собой.

Для максимального набора возможностей необходимо зарегистрироваться на сайте игровых автоматов. Без этого шага в Crazy Monkey будут доступны только основные опции.

Скриншоты игры Crazy Monkey

Чтобы бесплатно играть в Crazy Monkey, не потребуется даже регистрация. Игровой процесс настолько прост, что не придется смотреть демовидео для обучения. А обезьянка немного развеселит при неудавшемся спине.

Игровой автомат Crazy Monkey

Играть на деньги с Crazy Monkey легко, с этим справится любой желающий. Никакой подготовки не требуется, достаточно читать надписи на кнопках и ожидать остановки барабанов.

Интерфейс игрового автомата

Онлайн-игра появилась не сама по себе. В 1990-х годах существовали почти такие же настоящие агрегаты, которые ставили в игорных заведениях, клубах и прочих местах для отдыха. И спустя много лет цифровой автомат копирует оформление легендарного аппарата.

Дизайн и интерфейс Crazy Monkey предельно просты. В центральной и верхней части экрана имеются 5 барабанов с изображениями, чуть ниже постоянно находится обезьяна. У барабанов виден кредитный баланс игрока, возможные ставки и активное количество линий. В нижней части или по бокам от барабанов располагаются кнопки для управления игрой.

Звуковое оформление тоже простое, но запоминающееся. Кручение барабанов имитирует движение настоящих частей автомата, а при появлении совпадения и перерасчете кредитных очков раздаются приятные звуки.

Играть с обезьянкой онлайн допускается без регистрации. Единственный недостаток этого – нельзя вывести деньги, которые образуются из выигранных кредитов. Но для быстрого бесплатного отдыха этот игровой автомат подходит на 100%.

Как настроить аппарат?

Никакой предварительной настройки не требуется – все действия выполняются прямо по ходу игры. Основной критерий расчета выигрыша – количество линий, которые учитываются для поиска совпадения изображений. Их может быть 1, 3, 5, 7 и 9 – для выбора нужно нажать на соответствующую кнопку. Задать количество кредитов для взноса перед вращением барабанов можно кнопкой «Ставка». У нее есть одна особенность: ставка только растет, но ходит по кругу – поэтому для получения минимальной суммы нужно дождаться ее появления при нажатиях. Для перехода в автоматический режим достаточно нажать на надпись «Автоигра». После этого спины запускаются автоматически.

Если что-то остается непонятным, или возникают вопросы, надо нажать на поле «Справка». Оно откроет компактный раздел с полезной информацией. Техническая поддержка отсутствует за ненадобностью.

Специальные символы

В демоверсии и в полноценной игре помимо обычных бабочки, банана, ананаса, змеи и льва есть специальные символы. Они рассчитаны на увеличение выигрыша при попадании в линию совпадения.

Спецсимволами являются «Золотая маска» (или «Череп», множитель выигрыша равен 2000, причем она заменяет собой любое другое изображение), «Логотип» игрового автомата (х5000).

Выплаты автомата

Каждый игрок имеет полное право на выплаты выигрыша, если у него есть только один аккаунт в онлайн-казино. Доступный размер вывода определяется тем, сколько спинов было сделано, сколько побед получено после каждого нажатия кнопки «Старт», и какой объем денег причитается посетителю.

Бонусная игра

Основная скрытая опция автомата – бонусная игра, которая основана на интерактивной механике.

Над обезьяной вместо 5 барабанов появляется 3 веревки. Задача игрока – выбрать одну из них, за которую и дернет животное. Если на него падает нечто твердое (наковальня, кокос), игра мгновенно завершается. При победе дается право на супербонус – для выбора приза под одним из двух изображений.

Открыть бонусную игру получится с помощью скаттер-символа (так называется логотип самого автомата) – если их выпадет сразу три.

Управление слотом

Перед тем, как начать игру в Crazy Monkey, достаточно сделать всего 2 действия.

Первое: определить количество линий, которые будет учитывать автомат – от 1 до 9 включительно. Для этого нужно нажать на подходящую кнопку с указанным количеством.

Второе: сделать ставку на выбранный вариант спина. Без регистрации вносятся не «живые» деньги, а игровые кредиты.

После этого можно нажимать на кнопку «Старт»: барабаны начнут крутиться, появится результат, кредитный счет будет обновлен.

Риск-игра

Выиграть в «Крейзи Манки» получится особенно много, если попробовать свои силы в риск-игре. Это – особая опция, которая помогает кратно увеличить текущий выигрыш. Для этого достаточно от раза к разу получать выигрышные спины – но преимущество аннулируется по появлении первого же «пустого» розыгрыша.

Как выиграть по-крупному в Crazy Monkey?

Есть несколько проверенных схем того, как можно выиграть в автомате Crazy Monkey. Чаще других используется такая.

Первый шаг: на опции в 7 линий делается 2 спина на ставке в 35 рублей.

Второй шаг: на опции в 7 линий делается 2 спина на ставке в 70 рублей.

Третий шаг: на опции в 9 линий делается 2 спина на ставке в 180 рублей.

Статистика показывает, что эта последовательность дает выигрыш в 95-98% спинов. Что до других вариантов, их возможно найти самостоятельно – с помощью личной проверки и терпеливой игры на деньги.

Волатильность, RTP и максимальный выигрыш в слоте Crazy Monkey

У автомата Crazy Monkey параметры волатильности и RTP (с англ. Return-to-Player, «Возврат игроку») находится на среднем уровне. Это значит, что слот предлагает достаточно высокую вероятность выиграть, а размер денежного выигрыша не будет минимальным. Средний шанс на победу – от 95%.

По данным компании Igrosoft максимальный выигрыш на осень 2023 года составляет чуть больше 1,1 миллиона кредитов. Получена сумма была с помощью ставки в 810 кредитов, которые умножили около 1360 раз. И если сделать даже минимальную ставку, выигрыш способен приобрести колоссальные размеры.

Плюсы и минусы игрового слота «Крейзи Манки»

Слот «Крейзи Манки» не просто так известен всем любителям игр: он крайне прост, не нуждается в инструкции и даже содержит игровые бонусы. Графика без изысков, что позволяет играть в любом браузере и на любом смартфоне онлайн. Среди достоинств также – высокий процент отдачи и несложный вывод выигрыша (нужно только зарегистрироваться).

Есть несколько недостатков: к линиям следует привыкнуть, нет привычной технической поддержки, а количество символов ограничивает количество комбинаций. Но атмосфера джунглей легко это устраняет.

Служба поддержки

У простого автомата Crazy Monkey есть несколько моментов, по которым всегда будет нужна актуальная информация. Чтобы не обращаться в службу технической поддержки, можно прочитать сведения ниже.

Какой максимальный выигрыш можно получить в бонусной игре? В начале игровой сессии есть 1000 кредитных очков. Из них технически возможно получить 1103000 кредитов – удачно сыграть в риск-игру или ставить суммы побольше самостоятельно. Какая минимальная ставка в автомате? 1 кредит, равный 1 российскому рублю. Какие символы заменяет маска? Любые, присутствующие в автомате. При ее появлении гораздо выше шанс на закрытие совпадения и получения выигрыша. Сколько всего линий в игре и какую максимальную сумму на каждую из них можно поставить? Наибольшее количество возможных линий – 9. Максимальная ставка ограничена только размером кредитов, на старте или в демоверсии – это 900 кредитов на 1 спин. Какие символы дают меньше всего монет? Минимальный выигрыш – с символом «Бабочка»: от 0,3 до 1,0 размера ставки при выпадении победной комбинации. Чуть больше – «Банан»: от 0,3 до 2,0.

Отзывы

Спасибо Игрософту за удивительно простую, но невероятно увлекающую игру! Обезьянка хоть и рисованная, но как-то постоянно веселит. Барабаны крутятся, значки мелькают, кредиты пересчитываются – дружеская такая, теплая атмосфера! Играю на автоматах с тех годов, когда большинства сегодняшних школьников еще не было. Тогда кое-где стояли настоящие CrazyMonkey, и очень круто, что сегодня можно не выходя из дома поиграть в них опять! Прямо поток воспоминаний – те же кнопки, те же звуки, та же атмосфера с добавкой волнения и удовольствия от редких сочетаний и неожиданно совпавших линий. Готов играть до старых лет! Радует полное отсутствие требований – у меня старенький телефон, и даже не всякое приложение можно скачать. Я просто захожу в браузер, загружаю страницу с игрой и вуаля – крути барабаны сколько хочешь. Выключил звук – и играй в транспорте, крути спины без остановки и лови кайф.

Размер ставки – мне в CRAZY MONKEY очень нравится размер ставки. Хоть пару рублей, хоть сразу все – ставь в любое время. Если найти определенную стратегию (а я ее для себя нашел), дело сразу станет еще интереснее, рекомендую этот игровой автомат всем без исключения. Плюс простецкая графика и минимум музыки вообще не тормозят – супер! Сколько лет играю в автоматы, карты, рулетку, делаю ставки – а такой продукт как Crazy Monkey мало где доводилось видеть. Везде какая-то анимация или видео ни к месту, подвисает или что-то скачивать надо, бесит. С обезьяной прямо красота – онлайн-страница, несколько кнопок и никаких ограничений. Особенно важна возможность проверить все стратегии ставок, какие только возможны – спины тут мегабыстрые, результат узнаешь через секунду. Поэтому если хочется понять, как можно ставить и как нельзя, добро пожаловать в клуб любителей Crazy Monkey!

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